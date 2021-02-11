Девушка Криштиану Роналду не отказывается от работы, несмотря на звездный статус своего возлюбленного.

Джорджина Родригес стала лицом бренда одежды Effek и анонсировала рекламную кампанию новой линейки товаров.

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Принимая во внимание статус секс-символа, любимой форварда Юве доверили рекламировать купальники. Джорджина поделилась эффектным видео, где девушка соблазнительно позирует в купальнике с глубоким декольте.

Пока Родригес захватывает объективы фотокамер, Роналду готовится к важному поединку Серии А против Наполи, который запланирован на 13 февраля.

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