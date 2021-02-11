Джорджина снялась в откровенной рекламе купальников – девушка Роналду является профессионалом своего дела
Девушка Криштиану Роналду не отказывается от работы, несмотря на звездный статус своего возлюбленного.
Джорджина Родригес стала лицом бренда одежды Effek и анонсировала рекламную кампанию новой линейки товаров.
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Принимая во внимание статус секс-символа, любимой форварда Юве доверили рекламировать купальники. Джорджина поделилась эффектным видео, где девушка соблазнительно позирует в купальнике с глубоким декольте.
Пока Родригес захватывает объективы фотокамер, Роналду готовится к важному поединку Серии А против Наполи, который запланирован на 13 февраля.
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