"Если кто-нибудь еще раз скажет, что Мане "дайвер", то это будет самая большая шутка в мире. Парень всегда изо всех сил пытается удержаться на ногах. Я скажу, что в двух ситуациях другие команды получили бы пенальти. Затем была еще игра рукой, и я не знаю, кто мне это объяснит.

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Мы не можем измениться. Теперь я слышу, что за 2 года Манчестер Юнайтед получил больше пенальти, чем Ливерпуль за 5,5. Понятия не имею, виноват ли я в этом и как такое может произойти. Но это не оправдание нашей производительности. Мы не можем изменить ситуацию и должны уважать решения судей. Но мы можем изменить нашу производительность. Сейчас это наша цель", – цитирует Клоппа Sky Sports.

Добавим, что в следующем туре АПЛ Ливерпуль будет принимать именно Манчестер Юнайтед. Встреча состоится 17 января.

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