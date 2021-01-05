В рамках 17-го тура английской Премьер-лиги Саутгемптон на своем поле переиграл Ливерпуль. Вашему вниманию видео забитого мяча и лучших моментов поединка.

Победе "святых" поспособствовал быстрый мяч. На 2-й минуте Уорд-Праус пасом со штрафного от центра поля нашел в чужой штрафной Дэнни Ингза, а форвард сборной Англии классным ударом в одно касание перебросил Алиссона.

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После этого эпизода Ливерпуль прогнозируемо перехватил инициативу, но контроль над территорией не добавил мерсисайдцам остроты впереди. "Красные" вообще в первый (и последний) раз пробили в створ ворот аж на 75-й минуте. Еще 16 ударов подопечных Юргена Клоппа оказались далеки от цели.

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