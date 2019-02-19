Клопп рассказал, почему Ливерпуль не смог купить Санчо у Манчестер Сити

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп объяснил, почему "красным" не удалось подписать Джейдона Санчо, когда тот принадлежал Манчестер Сити.

"Покупать английских игроков – очень умная идея. У Ливерпуля никогда не было ни одного шанса подписать Санчо.

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Мы не слепые. Мы видели его и хотели пригласить в команду. Могли ли мы заполучить его? Нет, потому что английские клубы не хотят продавать игроков другим командам АПЛ. Не могу назвать точных причин, но они не делают этого", – цитирует Клоппа AS.

Напомним, Санчо перешел в Боруссию Д из Манчестер Сити летом 2017 года. В нынешнем сезоне хавбек провел за "шмелей" 30 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 10 голевых передач.

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