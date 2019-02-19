toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИВЕРПУЛЬ - БАВАРИЯ ЛИОН - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Клопп рассказал, почему Ливерпуль не смог купить Санчо у Манчестер Сити

11:49 70 Читати українською
Клопп рассказал, почему Ливерпуль не смог купить Санчо у Манчестер Сити
Джейдон Санчо / фото из соцсетей

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп объяснил, почему "красным" не удалось подписать Джейдона Санчо, когда тот принадлежал Манчестер Сити.

"Покупать английских игроков – очень умная идея. У Ливерпуля никогда не было ни одного шанса подписать Санчо.

Санчо: Рад, что открыл окно английским футболистам в Европу

Мы не слепые. Мы видели его и хотели пригласить в команду. Могли ли мы заполучить его? Нет, потому что английские клубы не хотят продавать игроков другим командам АПЛ. Не могу назвать точных причин, но они не делают этого", – цитирует Клоппа AS.

Напомним, Санчо перешел в Боруссию Д из Манчестер Сити летом 2017 года. В нынешнем сезоне хавбек провел за "шмелей" 30 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 10 голевых передач.

Роналду, Месси, одноклубник Коноплянки и еще 8 игроков, за которыми стоит наблюдать в 1/8 финала Лиги чемпионов

Теги
Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Юрген Клопп Юрген Клопп Джейдон Санчо Джейдон Санчо
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
10
мин
Ливерпуль
22:00
Бавария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук