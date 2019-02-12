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Санчо: Рад, что открыл окно английским футболистам в Европу

12 февраля 16:28 65 Читати українською
Санчо: Рад, что открыл окно английским футболистам в Европу
Джейдон Санчо / ESPN

Вингер Боруссии Д Джейдон Санчо выразил радость, что открыл окно своим соотечественникам в европейские чемпионаты.

"Играть за рубежом – это прекрасное чувство. Хорошо давать возможность другим игрокам за пределами своей родной страны, давать широкое видение о том, что происходит за рубежом. Я счастлив, что открыл эту дверь.

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Фавр очень страстный наставник и хорошо знает атакующих игроков, их недостатки, и утверждает, что они улучшаются на тренировках каждый день. После тренировок я занимаюсь только со своей левой ногой – дриблингом, ударом. Фавр говорит, что это не придет завтра, это не должно прийти через 2 года. Но однажды умение будет", – сказал Санчо ESPN.

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Теги
Германия Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Джейдон Санчо Джейдон Санчо
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