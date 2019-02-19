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Клопп розповів, чому Ліверпуль не зміг купити Санчо у Манчестер Сіті

11:49 293 Читать на русском
Клопп розповів, чому Ліверпуль не зміг купити Санчо у Манчестер Сіті
Джейдон Санчо / фото із соцмереж

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп пояснив, чому "червоним" не вдалося підписати Джейдона Санчо, коли той належав Манчестер Сіті.

"Купувати англійських гравців – дуже розумна ідея. У Ліверпуля ніколи не було жодного шансу підписати Санчо.

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Ми не сліпі. Ми бачили його і хотіли запросити в команду. Чи могли ми отримати його? Ні, тому що англійські клуби не хочуть продавати гравців іншим командам АПЛ. Не можу назвати точних причин, але вони не роблять цього", – цитує Клоппа AS.

Нагадаємо, Санчо перейшов в Борусію Д з Манчестер Сіті влітку 2017 року. В нинішньому сезоні хавбек провів за "джмелів" 30 матчів, в яких забив 8 голів та віддав 10 гольових передач.

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Теги
Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Джейдон Санчо Джейдон Санчо
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