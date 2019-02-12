Роналду, Месси, одноклубник Коноплянки и еще 8 игроков, за которыми стоит наблюдать в 1/8 финала Лиги чемпионов

От невероятно перспективных юниоров до признанных суперзвезд. Топ-11 игроков, за игрой которых можно и нужно наблюдать на первой стадии плей-офф Лиги чемпионов, составил культовый журнал FourFourTwo.

Николо Дзаньоло (Рома)

Немало фанов Ромы были в ярости из-за решения клуба продать Раджу Наингголана в Интер прошлым летом, но с каждой неделей эта сделка выглядит все более катастрофической для "нерадзурри". И не только потому, что Наингголан провел лишь 10 матчей в Серии А и в большинстве из них выглядел бледной тенью себя лучших времен, но из-за Дзаньоло – части сделки по переезду бельгийца на Сан-Сиро, который стал настоящим открытием в итальянской столице.

ПСЖ без Неймара против феерического МЮ Сульшера и битва равных соперников в Риме – анонс первых матчей 1/8 финала ЛЧ

Сильный, быстрый и технически одарённый 19-летний хавбек, выступления которого являются настоящим зрелищем в этом сезоне. Бывший тренер Интера Стефано Векки сравнил его со Стивеном Джеррардом и Фрэнком Лэмпардом, а сам Дзаньоло собирается продемонстрировать европейской аудитории, на что он способен уже против Порту.

Танге Ндомбеле (Лион)

Лион вряд ли можно назвать самой стабильной командой континента, но в "свой" день они могут показать захватывающий футбол – Манчестер Сити и ПСЖ уже убедились в этом по ходу сезона. Атакующее трио в составе Набиля Фекира, Мемфиса Депая и Бертрана Траоре попадает на передовицы газет благодаря своим позициям, но пара в центре поля из Хуссема Ауара и Ндомбеле на самом деле самое сильное звено команды Бруно Женезио.

Полузащитник стиля box-to-box, который прекрасно выглядит и в отборе, и в переходах в атаку, мощный Ндомбеле со своим умением переводить мяч может создать настоящие проблемы Барселоне, которая периодически в этом году выглядит уязвимой для контратак.

Жуниор Винисиус (Реал)

Прошлым летом Мадрид решил не подписывать громкую замену Криштиану Роналду, что тогда выглядело ошибкой. Однако, есть признаки, что команда Санти Солари начинает становиться на ноги, а это плохие новости для оппонентов по 1/8 финала ЛЧ из Аякса и остальных возможных соперников до конца сезона.

После переезда из Фламенго Винисиус вышел в старте 13 раз, но первые впечатления положительные. Волнующий бразильский нападающий на протяжении последнего времени находится в прекрасной форме и теперь будет отчаянно пытаться произвести впечатление на европейской сцене после всего двух выступлений на групповом этапе.

Джейдон Санчо (Боруссия Д)

Санчо стал восходящей звездой европейского сезона, забив 7 голов и отдав 10 ассистов в своей первой кампании в статусе регулярного игрока основы на профессиональном уровне. Боруссия находится на потрясающей позиции в Бундеслиге и может сделать первую победу в турнире с 2012 года главным приоритетом, но пятиочковое преимущество является достаточным, чтобы маневрировать и попробовать добиться чего-то и в Лиге чемпионов.

Быстрый, умелый и невероятно зрелый для своего возраста Санчо поборется с Беном Дэвисом или Дэнни Роузом на Уэмбли в ближайшую среду.

Лионель Месси (Барселона)

Это, видимо, самый очевидный выбор, но аргентинец находится посреди очередного потрясающего индивидуального сезона, поэтому будет интересно понаблюдать за его усилиями выиграть первый с 2015-го кубок Лиги чемпионов. Неожиданный вылет от Ромы в прошлом сезоне ознаменовал третий год подряд, когда Барса не смогла продвинуться дальше стадии четвертьфиналов.

Излишне говорить, что Месси будет неотъемлемой частью по выполнению великой задачи. На протяжении последних месяцев аргентинец не подавал никаких признаков замедления, но, учитывая, что ему будет 32 на старте сезона 2019/20, все мы должны наблюдать его в действии, пока он еще на пике своей силы.

Маттейс де Лигт (Аякс)

Фрэнки де Йонг согласовал переход в Барселону в июле, а вот вопрос по будущему де Лигта (по мнению некоторых обозревателей, еще более перспективного, чем его одноклубник) повис в воздухе. Барселону, Манчестер Сити, Ювентус и ПСЖ связывали с центрбеком-юниором, утверждающим, что сфокусирован исключительно на матчах Аякса во второй половине сезона.

Представитель Эредивизи не выступал на этой стадии турнира с 2006 года, а еще на их стороне много нейтральных болельщиков, которым надоело доминирование Реала в олдскульном стиле на европейской арене. Если де Лигт сможет успешно "выключить" Карима Бензема, то Аякс сможет пройти дальше.

Ян Облак (Атлетико)

Возможно, единственный человек, который может конкурировать с Давидом Де Хеа за звание лучшего голкипера планеты, Облак проводит еще один прекрасный сезон. В отличие от Де Хеа, у словенца есть замечательная помощь от линии обороны, но и он сам сыграл значительную роль в 16-ти "сухих" поединках "матрасников" в этом сезоне.

Обе дуэли Атлетико с Ювентусом, очевидно, будут жесткими с малым количеством голов, что выводит на первый план несколько деталей. Облак в рамке ворот испанцев – отличный шанс не дать забить Криштиану Роналду и Ко.

Леандро Паредес (ПСЖ)

Когда в декабре стали известны пары 1/8 финала, то жребий ПСЖ выглядел удачным. Но с тех пор Манчестер Юнайтед перевоплотился под руководством Уле Гуннара Сульшера, а лидер Лиги 1 попал в травматический кризис, жертвами которого стали Неймар и Марко Верратти (а также Эдинсон Кавани – Футбол 24).

Паредес прибыл на Парк де Пренс лишь в прошлом месяце, но, похоже, он выйдет в старте; сбитого на скорую руку трио Маркиньоса, Анхеля Ди Марии и Дракслера может быть достаточно для внутренних соревнований, но уровень ЛЧ другой. То, как Паредес играет в центре поля, может иметь большое значение для определения победителя этой пары.

Набиль Бенталеб (Шальке)

После регулярных выходов в основе в первый сезон Маурисио Почеттино в Тоттенхэме Бенталеб оказался в опале в сезоне 2015/16. Разочарованный только двумя появлениями в старте за время, когда северные лондонцы боролись за чемпионский титул, полузащитник ушел в годичную аренду в Шальке.

Сейчас Бенталеб – игрок "кобальтовых" на постоянной основе и является одним из ведущих исполнителей в этом сезоне. Если Шальке собирается попортить крови Манчестер Сити, то требуется, чтобы алжирец был на вершине своей игры.

Пепе (Порту)

Проведя рождественский период в статусе свободного агента после разрыва контракта с Бешикташем в декабре, Пепе вернулся в Порту, с которым он завоевал два чемпионских титула и Кубок Португалии в середине 2000-х.

Хотя ему и исполнится 36 через две недели, сильный центральный защитник не утратил ни голода, ни агрессии, которые стали его визитной карточкой в ​​10-летний период в Реале. Многих утомили его поступки во время финального периода на Бернабеу, но за индивидуальной битвой с римлянином Эдином Джеко на первой стадии плей-офф будет интересно посмотреть.

Криштиану Роналду (Ювентус)

18 голов Роналду помогли Ювентусу создать 11-очковый гандикап на вершине Серии А, но португальца покупали не для трофеев на внутренней арене. Вместо этого болельщики "бьянконери" надеются, что 5-кратный победитель Лиги чемпионов станет лишь вторым после Кларенса Зеедорфа игроком, который поднимет трофей над головой с тремя разными клубами.

Для начала ребята Макса Аллегри должны пройти мадридский Атлетико в 1/8 финала – команду как раз из тех соперников, проблемы в игре с которыми и должно решить подписания Роналду. Поэтому на 34-летнего форварда будет немалое давление, но, к счастью для Ювентуса, в таких ситуаций он разцветает.

Королі вільних агентів. Погба, Пірло, Ремзі та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років