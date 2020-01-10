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Клопп рассказал о кадровых потерях Ливерпуля перед матчем с Тоттенхэмом

10 января 16:41 236 Читати українською
Клопп рассказал о кадровых потерях Ливерпуля перед матчем с Тоттенхэмом
Юрген Клопп / Reuters

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился последними новостями из лазарета команды перед матчем 22 тура АПЛ против Тоттенхэма.

 
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"Джеймс Милнер и Наби Кейта недоступны. У обоих – травмы мышц, они разные. Мы увидим, как быстро будет продвигаться их восстановление. Нам не нужно ставить временные рамки, потому что мы точно не знаем о сложности травм.

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Мы ожидаем возвращения этих игроков в команду, когда медики дадут им зеленый свет. Но не на этих выходных, и не на следующей неделе. Увидим позже. Что касается Ловрена и Фабинью, то мы ожидаем, что на следующей неделе они смогут тренироваться полноценно", – цитирует Клоппа ВВС.

Напомним, матч Тоттенхэм – Ливерпуль состоится завтра (11 января), начало в 19:30 по киевскому времени.

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