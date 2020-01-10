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Клопп розповів про кадрові втрати Ліверпуля перед матчем з Тоттенхемом

16:41 214 Читать на русском
Клопп розповів про кадрові втрати Ліверпуля перед матчем з Тоттенхемом
Юрген Клопп / Reuters

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився останніми новинами з лазарета команди перед матчем 22 туру АПЛ проти Тоттенхема.

 

"Джеймс Мілнер та Набі Кейта недоступні. У обох – травми м’язів, вони різні. Ми побачимо, як швидко просуватиметься їхнє відновлення. Нам не потрібно ставити часові рамки, тому що ми точно не знаємо про складність травм.

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Ми очікуємо на повернення цих гравців у команду, коли медики дадуть їм зелене світло. Але не цих вихідних, і не наступного тижня. Побачимо пізніше. Що стосується Ловрена і Фабінью, то ми очікуємо, що наступного тижня вони зможуть тренуватися повноцінно", – цитує Клоппа ВВС.

Нагадаємо, матч Тоттенхем – Ліверпуль відбудеться завтра (11 січня), початок о 19:30 за київським часом.

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Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Тоттенхем - Ліверпуль Джеймс Мілнер Джеймс Мілнер Деян Ловрен Деян Ловрен Фабінью Фабінью Набі Кейта Набі Кейта Ліверпуль Ліверпуль
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