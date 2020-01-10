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Клопп стал лучшим тренером декабря в АПЛ, Александер-Арнольд – лучший игрок

10 января 14:42 74 Читати українською
Клопп стал лучшим тренером декабря в АПЛ, Александер-Арнольд – лучший игрок
Юрген Клопп / Твиттер Ливерпуля

Представители Ливерпуля продолжают коллекционировать индивидуальные награды чемпионата Англии.

Юрген Клопп признан лучшим тренером месяца, сообщает официальный сайт АПЛ.

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Ливерпуль в декабре продолжил свою впечатляющую победную серию, одолев Эвертон (5:2), Борнмут (3:0), Уотфорд (2:0), Лестер (4:0) и Вулверхэмптон (1:0). Одним из главных творцов этого успеха стал Трент Александер-Арнольд – в активе правого защитника "красных" один гол и три ассиста в 5 матчах. Именно он признан лучшим игроком последнего месяца 2019 года в АПЛ.

Напомним, в ноябре лучшим тренером АПЛ также становился Клопп, а лидером среди игроков его другой подопечный – Садио Мане.

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Ливерпуль Ливерпуль Англия Юрген Клопп Юрген Клопп Трент Александер-Арнольд Трент Александер-Арнольд
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