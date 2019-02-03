Клопп рассказал, как будет бороться с Манчестер Сити за чемпионство АПЛ, вспомнив триумф с Боруссией Д

У главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа есть свои методы завоевания титулов.

"Я не допускал никакого волнения, когда мы выигрывали первый титул с Боруссией. Опыт показал: то, как я относился к делу в прошлом, работало, поэтому я не изменился.

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Единственное, знал всегда, что мне надо оставаться сосредоточенным на своей команде и не думать о чем-либо вокруг. Если ты достаточно хорош, это принесет нужный результат, все достаточно просто.

Будут ли нервные моменты в борьбе с Манчестер Сити? Да, конечно. Но не делайте из этого нечто большее, чем есть на самом деле. Нервные ситуации были и в прошлом году, и два, и три года назад.

Болельщики Ливерпуля очень хотят чемпионства, и это логично. Также логично, что мы приложим максимум усилий для успеха, однако никаких гарантий дать не можем", – цитирует Клоппа Goal.

После 24-х туров АПЛ Ливерпуль оторвался от Манчестер Сити на 5 очков.

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