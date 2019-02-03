Клопп розповів, як змагатиметься з Манчестер Сіті за чемпіонство АПЛ, пригадавши тріумф з Борусією Д

У головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа є свої методи завойовування титулів.

"Я не допускав ніякого хвилювання, коли ми вигравали перший титул з Борусією. Досвід показав: те, як я ставився до справи в минулому, працювало, тому я не змінився.

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Єдине, знав завжди, що мені треба залишатися зосередженим на своїй команді і не думати про що-небудь навколо. Якщо ти достатньо хороший, це принесе потрібний результат, все досить просто.

Чи будуть нервові моменти в боротьбі з Ман Сіті? Так, звісно. Але не робіть з цього щось більше, ніж є насправді. Нервові ситуації були і в минулому році, і два, і три роки тому.

Вболівальники Ліверпуля дуже хочуть чемпіонства, і це логічно. Також логічно, що ми докладемо максимум зусиль для успіху, проте ніяких гарантій дати не можемо", – цитує Клоппа Goal.

Після 24-х турів АПЛ Ліверпуль відірвався від Манчестер Сіті на 5 очок.

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