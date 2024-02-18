В матче против Брентфорда (4:1) португальский нападающий получил повреждение. Диогу Жота не смог завершить игру и его заменили на 44 минуте.

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Как информирует Dave Ockop, 27-летний игрок еще ожидает окончательного диагноза, впрочем, есть опасения, что у вингера травма задней крестообразной связки. В худшем случае Жоте может понадобиться операция. Если португальцу потребуется хирургическое вмешательство, то он проведет в лазарете остаток сезона.

Диогу Жота в текущей кампании сыграл за Ливерпуль в 28 матчах во всех турнирах. В его активе 14 голов и четыре результативные передачи.

Напомним, мерсисайдцы сейчас лидируют в турнирной таблице АПЛ с 57 очками.

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