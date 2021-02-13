Поединок 24-го тура английской Премьер-лиги против Лестера, несмотря на поражение, стал особенным для главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа.

Немец провел 300-й матч в статусе тренера "красных", сообщает официальный твиттер клуба.

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Клопп стал лишь 9-м тренером в истории Ливерпуля, покорившим эту высоту. Впереди него только клубные легенды Уотсон, Паттерсон, Кей, Шенкли, Пейсли, Далглиш, Улье и Бенитес. Клопп возглавляет мерсисайдцев с октября 2015 года. Он завоевал с командой 4 трофея, в частности, кубок Лиги чемпионов и чемпионский титул в Англии.

Отметим, что Ливерпуль проиграл Лестеру (1:3) и может вылететь из топ-4 дивизиона после всех матчей 24-го тура.

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