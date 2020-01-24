"Второе место не празднуем". Правила жизни Боба Пейсли – полководец дважды взял Рим и сделал Ливерпуль легендарным

Ливерпуль уверенно шагает к первому за 30 лет чемпионскому титулу в Англии, а "Футбол 24" собрал яркие цитаты создателя легендарной "красной" команды Боба Пейсли.

Тем, что я стал настоящим атлетом, обязан отцу. Он был невероятно сильным, работал в шахте в те времена, когда приходилось поднимать уголь на поверхность вручную. Никто и никогда не побил его рекорд по подъему грузов.

Отец поддерживал мое увлечение футболом. Однажды он отдал половину недельного заработка, чтобы купить мне новые бутсы. Он понимал, что это поможет мне вырваться из нищеты. У него было примеры на глазах – из нашего горняцкого села вышло полсотни профессиональных футболистов.

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Я был агрессивным, но играл в футбол, поскольку любил и наслаждался им. Я мог травмировать кого-то, калечили и меня, но без злого умысла. Когда я выходил на поле, то хотел играть. Я не выходил для того, чтобы кого-то специально ударить. Я просто наслаждался игрой и если это агрессия, то я виноват.

Хоть я и надеюсь провести еще несколько сезонов на высшем уровне, но уже учусь на физиотерапевта и массажиста, чтобы иметь занятие, когда мои активные выступления завершатся. Мы женатые мужчины, знаете, должны смотреть в будущее.

Я всегда имел интерес к физиотерапии и психологии. Интерес "физикой", очевидно, был обусловлен теми ударами, которые получил игроком.

Я никогда не зарабатывал на уровне сегодняшних футболистов, но никто из них не получал столько удовольствия от игры, как я.

Я всегда предпочитал сравнивать чемпионат с марафоном. Вы должны знать, как начать гонку, как справиться с трудностями, когда начнут появляться проблемы, а также убедиться, что вы не даете шансов потенциально опасным соперникам.

Билл Шенкли никогда не советовал, он отдавал приказы.

Мой подход таков, что в идеале должно быть 5-6 игроков в возрасте около 26 лет, несколько юниоров, несколько 28-летних и один-два игрока за 30. Но ядро команды должно быть опытным и не слишком старым.

Игрок, которого я ищу? Это парень, который обставит Кевина Кигана на тренировке, а потом вежливо уступит ему дорогу в коридоре.

Речь идет не о лонгболлах или коротких пасах, речь идет о правильных передачах.

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Футболисты время от времени нарушают режим. Так было и будет всегда. Я сам был молодым, и случалось всякое. Задача тренера заключается в том, чтобы, во-первых, помочь игроку на тренировочном поле избавиться от последствий похмелья, а во-вторых, не допустить появление историй в газетах.

Когда я начал работать, то говорил, что мне для счастья хватит стакана виски Bells раз в месяц, большой бутылки в конце сезона и поездки по городу в открытом автобусе.

Сразу признаюсь, что разочарован тем, что у нас не было значительного трофея, которым можно было бы подтвердить наши усилия. Мы были в четверке и имели неплохую команду, однако когда второе место воспринимаете за неудачу, то стандарты становятся фантастически высокими. Здесь мы никогда не празднуем второе место.

Если ты в штрафной и не знаешь, что делать с мячом, то отправь его в сетку, а позже мы обсудим все варианты.

Я всегда напоминаю игрокам, если вы заблудились в тумане, то должны держаться вместе. Тогда вы не потеряетесь. Если секрет Ливерпуля и существует, то это он.

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Имейте в виду, я был здесь и в тяжелые времена – в один год мы финишировали вторыми.

Я могу позволить команде говорить вместо меня.

В этот вечер в Риме не было ни одного трезвого человека, кроме меня, Папы Римского и Горация Йейтса (журналиста – Футбол 24). Это второй раз в жизни я побил здесь немцев. Впервые это было в 1944-м. Если бы кто-то мне тогда сказал, что 33 года спустя я вернусь сюда, чтобы выиграть Кубок европейских чемпионов, я бы назвал его сумасшедшим! Я хочу оставить в памяти каждую минуту, вот почему я не стал прикасаться к спиртному. Я и так опьянен событием.

Я люблю город и здешних людей. Я провел с ними много лет и сражался с ними на войне.

Я имел достаточно времени, чтобы оценить людей с Ливерпуля, и я думаю, что они потрясающие.

Этот клуб стал моей жизнью. Если бы Ливерпуль меня попросил, я бы подметал улицы и гордился бы этим.

Коп всегда требует только одного – честности.

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