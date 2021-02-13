Поєдинок 24-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Лестера, попри поразку, став особливим для головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа.

Німець провів 300-й матч у статусі керманича "червоних", повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Клопп став лише 9-м тренером в історії Ліверпуля, який підкорив цю висоту. Попереду нього лише клубні легенди Вотсон, Паттерсон, Кей, Шенклі, Пейслі, Далгліш, Ульє та Бенітес. Клопп очолює мерсисайдців із жовтня 2015 року. Він здобув із командою 4 трофеї, зокрема, кубок Ліги чемпіонів і чемпіонський титул в Англії.

Відзначимо, що Ліверпуль програв Лестеру (1:3) і може вилетіти з топ-4 дивізіону після всіх матчів 24-го туру.

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