Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп емоційно відреагував на невдачу в матчі 24 туру АПЛ проти Лестера (3:1).

Німець пустив ледь помітну сльозу, коли його запитали про шанси "червоних" захистити титул чемпіона АПЛ.

Камбек за 3 хвилини і черговий фейл Аліссона у відеоогляді матчу Лестер – Ліверпуль – 3:1

"Я не думаю, що ми зможемо скоротити розрив, якщо чесно. Я не можу в це повірити, але це так. Ми повинні перемагати у футбольних матчах, і велика частина нашої гри сьогодні була дуже гарною", – розповів Клопп.

Додамо, що Ліверпуль зазнав трьох поразок поспіль і ризикує випасти із зони Ліги чемпіонів. Відставання від лідера, Манчестер Сіті, складає 10 очок, а у "містян" ще два матчі в запасі.

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