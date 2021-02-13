Первый тайм завершился без голов, но вторая половина все компенсировала. Салах открыл счет с гениального паса Фирмино. На этом счастье Ливерпуля завершилось, и Лестер совершил молниеносный камбэк. Тьяго сбил Барнса на подступах к штрафной. Арбитр сначала указал на "точку", однако VAR подсказал назначить штрафной. Это не стало проблемой для Мэддисона – хавбек Лестера перехитрил Алиссона ударом в нижний угол (VAR помог бригаде Энтони Тейлора и с отменой офсайда).

Лестер перестрелял Ливерпуль, оформив сказочный камбэк – чудеса VAR и невероятные фейлы "красных"

Прошло всего три минуты, и "лисы" вышли вперед благодаря ляпу Алиссона. Кипер гостей не успел отойти от ужаса с Манчестер Сити, а в этот раз бездумно выскочил за пределы штрафной, не поделив мяч с новичком команды Кабаком. Варди воспользовался любезным подарком. На 85 минуте Барнс поставил точку в матче – победа Лестера 3:1.