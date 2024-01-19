Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп змушений хвилюватися через Мохамеда Салаха, який зазнав пошкодження під час матчу за збірну Єгипту.

"Ми нічого не знаємо. Я розмовляв з ним учора ввечері, але з такими травмами вам потрібна додаткова оцінка. Саме це вони зараз і роблять, тоді ми дізнаємось більше. Звичайно, у той момент це був шок: "Боже мій, що там?".

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Це не виглядало сильним ударом, але під час падінь бувають травми підколінного сухожилля. Він явно щось відчув. Ми всі знаємо, як рідко Мо просить зняти його з поля. Там точно щось є, і ми подивимося. Зараз я не маю більше інформації", – цитує Клоппа прес-служба Ліверпуля.

Нагадаємо, Салах не зміг дограти перший тайм матчу проти Гани в рамках другого туру групового етапу КАН. Якщо травма виявиться серйозною, нападника можуть достроково повернути в розташування Ліверпуля.

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