Клопп признан лучшим тренером сезона 2019/20 в АПЛ

Немецкий специалист, уверенно завоевав чемпионство со своей командой, получил заслуженную награду.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп получил награду лучшему тренеру сезона в АПЛ, сообщает официальный сайт мерсисайдцев.

Клопп прокомментировал первый трансфер Ливерпуля этим летом

Кроме 53-летнего специалиста на награду претендовали Фрэнк Лэмпард (Челси), Брендан Роджерс (Лестер) и Крис Уайлдер (Шеффилд Юнайтед).

Напомним, Клопп привел Ливерпуль к чемпионству впервые за последние 30 лет: "красные" набрали рекордные для клуба 99 очков и оторвались от ближайшего преследователя – Манчестер Сити – на 18 пунктов.

К слову, ранее защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд был признан лучшим молодым игроком АПЛ-2019/20.

Скейт, листування з Гвардіолою, відмова Реалу. Чим живе Юліан Нагельсманн – наймолодший коуч-півфіналіст Ліги чемпіонів