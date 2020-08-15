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Клопп признан лучшим тренером сезона 2019/20 в АПЛ

14:38 - Читати українською
Клопп признан лучшим тренером сезона 2019/20 в АПЛ
Юрген Клопп / Фото из открытых источников

Немецкий специалист, уверенно завоевав чемпионство со своей командой, получил заслуженную награду.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп получил награду лучшему тренеру сезона в АПЛ, сообщает официальный сайт мерсисайдцев.

Клопп прокомментировал первый трансфер Ливерпуля этим летом

Кроме 53-летнего специалиста на награду претендовали Фрэнк Лэмпард (Челси), Брендан Роджерс (Лестер) и Крис Уайлдер (Шеффилд Юнайтед).

Напомним, Клопп привел Ливерпуль к чемпионству впервые за последние 30 лет: "красные" набрали рекордные для клуба 99 очков и оторвались от ближайшего преследователя – Манчестер Сити – на 18 пунктов.

К слову, ранее защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд был признан лучшим молодым игроком АПЛ-2019/20.

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Теги
Англия Юрген Юрген Клопп Брендан Брендан Роджерс АПЛ Тренер сезона АПЛ Крис Крис Уайлдер Фрэнк Фрэнк Лэмпард Ливерпуль Ливерпуль
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