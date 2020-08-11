Клопп прокомментировал первый трансфер Ливерпуля этим летом

"Мы долго наблюдали за Костасом и очень рады, что он присоединился к нам. Это идеальная новость, прежде чем мы вернемся к тренировкам. Он – очень хороший футболист, имеющий жажду борьбы и побед, мне очень нравится его менталитет. Это прекрасно сочетается с настроением и желанием, которые мы уже имеем в своей раздевалке.

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Он уже в юном возрасте показал, что может играть в другой стране. Он был большой частью успеха Олимпиакоса в чемпионате и еврокубках. Костас из личного опыта знает, что нужно для того, чтобы бросить вызов и добиться успеха, как во внутренних соревнованиях, так и в Лиге чемпионов. Он хочет большего, как и мы все.

Он играл против некоторых очень серьезных соперников на протяжении последних сезонов и делал это хорошо. Мы знаем, что он принял этот вызов. Поэтому мы рады, что он вместе с нами на следующие несколько лет. Мне очень приятно", – цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Добавим, что Цимикас стал первым новичком "красных" этим летом. По неофициальной информации, Олимпиакос получил за левого защитника около 13 млн евро.

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