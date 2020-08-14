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Александр-Арнольд прогнозируемо признан лучшим молодым игроком АПЛ 2019/20

14:01 - Читати українською
Александр-Арнольд прогнозируемо признан лучшим молодым игроком АПЛ 2019/20
Трент Александер-Арнольд / фото ФК Ливерпуль

Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд получил награду лучшему игроку чемпионата Англии в прошлом сезоне.

Правый защитник мерсисайдцев опередил в голосовании звезд Манчестер Юнайтед Марсьяля, Гринвуда и Рашфорд, Маунта и Пулишича (оба - Челси), Дина Хендерсона (Шеффилд Юнайтед) и Джека Грилиша (Астон Вилла), сообщает официальный твиттер АПЛ.

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Интересно, что Александр-Арнольд номинирован на награду лучшему игроку сезона АПЛ 2019/20 среди всех игроков.

К слову, англичанин сыграл во всех 38 матчах АПЛ прошлого сезона, записав в свой актив 4 гола и 13 результативных передач и сделал солидный вклад в историческую победу Ливерпуля в чемпионате.

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Теги
Англия Ливерпуль Ливерпуль АПЛ Трент Трент Александер-Арнольд
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