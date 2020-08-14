Александр-Арнольд прогнозируемо признан лучшим молодым игроком АПЛ 2019/20

Правый защитник мерсисайдцев опередил в голосовании звезд Манчестер Юнайтед Марсьяля, Гринвуда и Рашфорд, Маунта и Пулишича (оба - Челси), Дина Хендерсона (Шеффилд Юнайтед) и Джека Грилиша (Астон Вилла), сообщает официальный твиттер АПЛ.

Ливерпуль представил выездную форму на сезон 2020/21 – "красные" будут играть в цветах принципиального конкурента

Интересно, что Александр-Арнольд номинирован на награду лучшему игроку сезона АПЛ 2019/20 среди всех игроков.

К слову, англичанин сыграл во всех 38 матчах АПЛ прошлого сезона, записав в свой актив 4 гола и 13 результативных передач и сделал солидный вклад в историческую победу Ливерпуля в чемпионате.

Ярмоленко врізався у пам'ять фанам Вест Хема, туманне майбутнє Зінченка, Ліверпуль втілив мрію – ревю сезону АПЛ