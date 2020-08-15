Клопп визнаний найкращим тренером сезону 2019/20 в АПЛ

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп отримав нагороду найкращому тренеру сезону в АПЛ, повідомляє офіціний сайт мерсисайдців.

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Крім 53-річного фахівця на нагороду претендували Френк Лемпард (Челсі), Брендан Роджерс (Лестер) та Кріс Вайлдер (Шеффілд Юнайтед).

Нагадаємо, Клопп привів Ліверпуль до чемпіонства вперше за останні 30 років: "червоні" набрали рекордні для клубу 99 очок і відірвались від найближчого переслідувача – Манчестер Сіті – на 18 пунктів.

До слова, раніше захисника Ліверпуля Трента Александер-Арнольда було визнано найкращим молодим гравцем АПЛ-2019/20.

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