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Клопп признан лучшим тренером АПЛ по версии коллег

27 июля 22:52 - Читати українською
Клопп признан лучшим тренером АПЛ по версии коллег
Юрген Клопп / Reuters

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп по итогам сезона в английской Премьер-лиге получил приз имени сэра Алекса Фергюсона.

Немецкий специалист стал лауреатом престижной награды. О вручении трофея объявил официальный сайт Ассоциации футбольных тренеров.

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Клопп признан лучшим тренером сезона по версии коллег. Под его руководством Ливерпуль впервые за 30 лет завоевал чемпионский титул. Мерсисайдцы набрали 99 очков в АПЛ, опередив ближайшего конкурента на 18 пунктов. В прошлом году трофей имени Фергюсона достался Хосепу Гвардиоле. Сам легендарный шотландец получал награду рекордные 5 раз.

Напомним, что Юрген Клопп возглавил Ливерпуль в октябре 2015-го. С "красными" он также победил в Лиге чемпионов сезона 2018/19, завоевал Суперкубок УЕФА-2019 и триумфовал в клубном ЧМ-2019.

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Теги
Англия Ливерпуль Ливерпуль Алекс Фергюсон Тренер сезона АПЛ Ассоциация футбольных тренеров (LMA) Юрген Юрген Клопп
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