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Хендерсон признан игроком года в Англии

12:25 - Читати українською
Хендерсон признан игроком года в Англии
Джордан Хендерсон / Reuters

Капитан английского Ливерпуля Джордан Хендерсон стал лучшим игроком года по версии Ассоциации футбольных журналистов (АФЖ).

По версии медийщиков, хавбек Ливерпуля был лучшим в сезоне 2019/20. Об этом сообщает официальный сайт АФЖ.

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В голосовании Хендерсон опередил полузащитника Манчестер Сити Кевина де Брюйне, форварда Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда, а также своих одноклубников – вратаря Алиссона, защитников Вирджила ван Дейка, Трента Александера-Арнольда и нападающего Садио Мане. В прошлом году престижный приз завоевал вингер Сити Рахим Стерлинг.

К слову, в нынешнем сезоне АПЛ Джордан Хендерсон провел 30 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач.

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Теги
Англия Ливерпуль Ливерпуль Джордан Джордан Хендерсон Игрок сезона АПЛ
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