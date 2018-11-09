Клопп признался, при каком условии этот сезон может стать успешным для Ливерпуля

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мыслями о борьбе за титул чемпиона Англии в нынешнем розыгрыше АПЛ.

"В плане набранных очков этот сезон может казаться успешным, но на самом деле это не так по двум причинам. Во-первых, по сравнению с прошлым годом Манчестер Сити, Челси и другие команды хорошо проявляют себя в этом розыгрыше.

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На этой неделе мы проиграли в Белграде, а Сити выиграл со счетом 6:0. Это большой разрыв. Возникает ощущение, что этот сезон можно будет считать успешным, только если мы станем чемпионами, и это в год, когда нашими соперниками являются чемпионы прошлого и позапрошлого годов.

Также нельзя забывать об обновленном Арсенале, Тоттенхэме, который стал еще более опытным, и Манчестер Юнайтед, который вернувшийся в борьбу за титул. Это очень непросто", – цитирует Клоппа Daily Mail.

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