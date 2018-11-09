Клопп зізнався, за якої умови цей сезон може стати успішним для Ліверпуля

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився думками про боротьбу за титул чемпіона Англії в нинішньому розіграші АПЛ.

"У плані набраних очок цей сезон може здаватися успішним, але насправді це не так з двох причин. По-перше, в порівнянні з минулим роком Манчестер Сіті, Челсі та інші команди добре проявляють себе в цьому розіграші.

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Цього тижня ми програли в Белграді, а Сіті виграв з рахунком 6:0. Це великий розрив. Виникає відчуття, що цей сезон можна буде вважати успішним, тільки якщо ми станемо чемпіонами, і це в рік, коли нашими суперниками є чемпіони минулого і позаминулого років.

Також не можна забувати про оновлений Арсенал, Тоттенхем, який став ще більш досвідченим, та Манчестер Юнайтед, що повернувся у боротьбу за титул. Це дуже непросто", – цитує Клоппа Daily Mail.

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