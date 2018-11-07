“F*ck you, Liverpool F*ck you”, – захватывающее видео, как сербские фанаты "приветствовали" мерсисайдцев

Болельщики Црвены Звезды не только мощно поддерживали свою команду, а и старались вывести игроков Ливерпуля из равновесия. Что им и удалось, судя по счету.

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Црвена Звезда принимала Ливерпуль, где завоевала сенсационную победу (2:0).

Фанаты сербского клуба всегда славились своей необычайной поддержкой, и этот поединок также не стал исключением.

Црвена Звезда – Ливерпуль – 2:0 – видео голов и обзор матча

“F*ck you, Liverpool F*ck you”, – выкрикивали сторонники Црвены Звезды в переполненной чаше домашнего стадиона.

"Громкая атмосфера на стадионе не была для нас проблемой. Но после второго гола мы смогли ее почувствовать", – отметил после матча наставник Ливерпуля Юрген Клопп.