"Конечно, это помогает. Теперь у нас есть разные варианты, и это хорошо. Это лучшие новости, которые мы могли получить. Теперь мы должны сделать так, чтобы новички получили всю необходимую информацию как можно скорее. В другой ситуации вы могли бы сказать: "Давай, играй, попробуй, мы приспособимся к тебе". Но в защите есть особые действия. Речь идет о сдерживании линии, о том, чтобы резко спуститься в нужный момент. Есть много вещей, которыми мы отличаемся от других команд.

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Посмотрим, как быстро мы сможем адаптировать ребят. Сегодня для этого важная тренировка, и тогда посмотрим, что сделаем. Готов ли я сейчас выпустить Кабака и Дэвиса вместе? Нет. Если не будет крайней необходимости, то нет", – цитирует Клоппа Goal.

Напомним, Ливерпуль подписал Дэвиса и Кабака в последний день трансферного окна. Завтра "красные" принимают Манчестер Сити и рискуют отстать на 10 очков в случае поражения.

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