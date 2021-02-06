"Звичайно, це допомагає. Тепер у нас є різні варіанти, і це добре. Це найкращі новини, які ми могли отримати. Тепер ми повинні зробити так, щоб новачки отримали всю необхідну інформацію якомога швидше. В іншій ситуації ви могли б сказати: "Давай, грай, спробуй, ми пристосуємось до тебе". Але в захисті є особливі дії. Йдеться про стримування лінії, про те, щоб різко спуститися в потрібний момент. Є багато речей, якими ми відрізняємося від інших команд.

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Подивимося, як швидко ми зможемо адаптувати хлопців. Сьогодні для цього важливе тренування, і тоді ми подивимося, що зробимо. Чи готовий я зараз випустити Кабака і Девіса разом? Ні. Якщо не буде крайньої необхідності, то ні", – цитує Клоппа Goal.

Нагадаємо, Ліверпуль підписав Девіса і Кабака в останній день трансферного вікна. Завтра "червоні" приймають Манчестер Сіті і ризикують відстати на 10 очок у разі поразки.

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