В частности Юрген Клопп на пресс-конференции пожаловался на сложный календарь своей команды, отметив, что соперник имел время восстановить силы: "У нас не было передышки, а у Ман Сити было 2 недели из-за коронавируса. Это тяжелый год". Хосеп Гвардиола не оставил такое заявление без внимания.

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"Он ошибся, мы играем в таком ритме два, три, четыре месяца – вот почему мы сейчас в первой четверке. Юргену нужно снова увидеть календарь. У нас был COVID-19, у нас была одна неделя, мы играли с 14 игроками на Стэмфорд бридж.

Может я ошибаюсь и это было две-три недели. Когда я увижу Юргена, я спрошу его, сколько у нас осталось отпуска. Я удивлен, я думал, что Юрген не из таких менеджеров, я не ожидал такого комментария. Возможно, это недоразумение. Если он увидит календарь, то поймет, что это были не две недели", – цитирует Гвардиолу Goal.

Напомним, "горожане" действительно находились на карантине из-за вспышки коронавируса в команде. Это продолжалось от матча против Ньюкасла (26 декабря) до встречи с Челси (3 января). Сейчас Манчестер Сити возглавляет турнирную таблицу АПЛ (47 очков), сыграв на матч меньше конкурентов. У Ливерпуля 40 очков и четвертая позиция.

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