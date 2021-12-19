"Мы явно не близки к тому, чтобы подписать кого-нибудь. Но да, вакцинация будет иметь значение. Бесспорно. Давайте возьмем нашу ситуацию. Если игрок вообще не вакцинирован, он угрожает всем нам. Он, конечно, не хочет быть угрозой. И это совсем не значит, что он думает: "Боже мой, мне плевать на других". Но он все же представляет угрозу.

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Поэтому мы должны найти разные варианты. Ему нужно переодеваться в отдельной раздевалке, он должен есть в другой столовой, должен сесть в другой автобус, должен ехать на другой машине. С организационной точки зрения это настоящий бардак. Невероятно сложно соблюдать протоколы. Если кто-нибудь заразится коронавирусом, и невакцинированный игрок будет рядом с ним последние четыре дня, то тот окажется в изоляции.

Если нам нужно поехать в какую-нибудь страну на еврокубковый матч, то по возвращении ему придется самоизолироваться. Так что, конечно, это будет иметь значение. Если нам придется делать такие вещи, например строить дополнительное здание для невакцинированных игроков… Такого не будет. Но надеюсь, что в будущем в этом не будет нужды. Вот и все", – приводит слова Клоппа This is Anfield.

Напомним, что в Англии произошла вспышка нового штамма коронавируса, из-за чего АПЛ отменила уже 10 матчей за последнюю неделю.

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