Как сообщает Daily Sports, одним из главных трансферных приоритетов Арсенала на это лето является привлечение молодого, но опытного нападающего. После возникновения сложностей с подписанием форварда РБ Лейпциг Беньямина Шешко, "канониры" переключили свое внимание на Виктора Дёкереша из Спортинга.

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Арсенал уже давно следит за 26-летним нападающим, но сумма, которую требует лиссабонский клуб за него – 85 миллионов фунтов стерлингов, является слишком высокой для "канониров". Однако Спортинг не намерен делать скидку и хочет, чтобы за форварда заплатили ту сумму, которая прописана в контракте.

К слову, этом сезоне Дьокереш сыграл за Спортинг в 50 матчах, забив 43 гола и отдав 15 ассистов. Контракт Виктора с клубом действует до июня 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 65 миллионов евро.

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