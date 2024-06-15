"Мне нравятся сборные Англии, Франции и Испании. Если в этих командах не получат травмы их лидеры, то кто-то из этих сборных и станет победителем Евро-2024.

Герой дня: Нагельсманн переписав історію Євро з першої спроби, а план на 5:1 придумав у туалеті – Бундесмашина завелася!

Если же из этого трио выделять одну команду, отдал бы предпочтение Англии. В этой стране самый сильный в Европе чемпионат. Только из игроков АПЛ можно собрать не одну, а две или даже три мощные сборные.

Я не верю, что на нынешнем Евро мы станем свидетелями какой-то мега-сенсации, типа той, которая была на Евро-2016 у Португалии, или когда в 2004 году выиграли греки или сборная Дании на ЧЕ-1992. Не будет такого. Успех и Греции, и Дании – полная случайность или чудо, называйте, как вам заблагорассудится, а чудеса в футболе хоть и случаются, но очень редко.

Какая из сборных-фаворитов может стать главным разочарованием Евро-2024? Португалия. Почему? Потому что их лидер Криштиану уже не тот Роналду. Уехал из Европы, играет в чемпионате Саудовской Аравии, где уровень совсем другой. Там кучу звезд шейхи накупили, но...", – сказал Сабо в комментарии Українському футболу.

Напомним, Португалия будет бороться за выход из группы с Грузией, Турцией и Чехией.

Євро-2024: Роналду серед головних фаворитів, абсолютний дебютант та слід України – прев’ю групи F