Жирона оформила первый летний трансфер – участник Евро усилит команду украинцев в ЛЧ
20:31 - Читати українською
Жирона совершила свой первый летний трансфер, подписав защитника Ладислава Крейчи из Спарты.
Жирона оформила трансфер защитника пражской Спарты Ладислава Крейчи, сообщает официальный сайт клуба.
Довбик раскрыл клуб, в который точно не хотел бы попасть: "Даже если поступит предложение – без шансов"
Крейчи – капитан Спарты, который в этом сезоне забил 8 голов и отдал 7 ассистов в чемпионате Чехии. У него есть опыт в квалификации Лиги чемпионов и в Лиге Европы, а также игры за сборную.
Ожидается, что вторым трансфером Жироны этим летом станет уругвайский футболист Лусиано Родригес.
Жирона уничтожила Гранаду – Довбик и Цыганков забили 5 голов плюс 2 ассиста, феерическое шоу, заявка на Пичичи имени Шевченко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter