Жирона оформила трансфер защитника пражской Спарты Ладислава Крейчи, сообщает официальный сайт клуба.

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Крейчи – капитан Спарты, который в этом сезоне забил 8 голов и отдал 7 ассистов в чемпионате Чехии. У него есть опыт в квалификации Лиги чемпионов и в Лиге Европы, а также игры за сборную.

Ожидается, что вторым трансфером Жироны этим летом станет уругвайский футболист Лусиано Родригес.

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