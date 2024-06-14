Бывший полузащитник сборной Румынии Адриан Попа поделился ожиданиями от матча против Украины на Евро-2024.

"Думаю, футболисты сборной Украины воспринимают нас как пушечное мясо. Давайте подумаем, какие игроки есть в Украине, в каких чемпионатах выступают украинские футболисты. Например, в АПЛ, Ла Лиге.

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Я думаю, что они почувствуют запах крови и скажут: "Мы должны их съесть", – поделился Попа в эфире поделился Попа в эфире ProSport Live.

Напомним, именно матчем против Румынии сборная Украины начнет участие на чемпионате Европы-2024. Поединок состоится 17 июня, начало в 16:00.

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