Матч 1-го тура группы А на Евро-2024 между Германией и Шотландией завершился уверенной победой хозяев. Отчет читайте на "Футбол 24".

Честь открыть Евро-2024 выпала мюнхенской Альянц-Арене, поэтому первый матч на турнире официально посвятили экс-капитану Баварии и сборной Германии – Францу Бекенбауэру. Несмотря на это, национальный гимн вдохновенно спели шотландцы, и на первых минутах игры их фаны казались громче. В конце тайма они такими веселыми уже не были.

Тренеры не стали ничего выдумывать – и для шотландцев это было плохо

Юлиан Нагельсманн выставил привычную схему 4-2-3-1. По сравнению с матчем против Украины изменились только две позиции – в опорную зону вернулся Кроос, а рядом с Рюдигером в центре обороны расположился Та. Это и есть основа Бундестим. Именно ее наигрывали в последнем товарищеском матче перед Евро-2024 (против Греции).

В тактическом плане тренерский штаб тоже не стал что-то придумывать. На стадии развития атаки Германия выстраивалась в схему 3-1-5-1 с Кроосом в нижней тройке. Мусиала и Вирц освобождали пространство на флангах для собственных фулбеков, а сами перегружали центр – причем Флориан часто открывался под вертикальные пасы (вместе с Хаверцем). Особое давление в начале встречи Бундестим оказывала на ослабленный правый фланг обороны Шотландии.

Стив Кларк прогнозируемо отказался от прессинга, встречая хозяев в блоке 5-4-1. Уже на 9-й минуте стало заметно, что в заднюю линию "тартановой армии" садится аж по шесть футболистов. При этом латерали скоттов часто оставались в высоких позициях, что давало больше свободы немецким фулбекам.

В середине первого тайма Стив Кларк перестроился на схему 5-3-2, подняв Макгина левее опорника, а Кристи переставив. Это было реакция на провальный стартовый план, который вообще не учитывал особенности игры Бундестим. Подопечные Юлиана Нагельсманна разрывали Шотландию – но и после перестановок игра не изменилась.

Германия продемонстрировала все свои достоинства. Кроос – гений, но он не оказал сопротивления

Футбол хозяев выглядел, будто ожившие скриншоты с тактической аналитикой Германии на мячи. У команды получалось все, чем она славится. Пасы между линиями на Гюндогана и Ко проходили регулярно. Если шотландцы перекрывали центр, то сыпались фланги – Миттельштедт и Киммих были очень заметными. После потерь сразу включали интенсивный контрпрессинг.

Германия была прекрасной, однако даже на таком фоне Кроос умудрился выделиться. Все 55 передач легендарного хавбека в первом тайме оказались точными – и это не какие-то перекаты с Нойером. Назвать Тони вездесущим было бы перебором, однако карта его пасов говорит сама за себя. Диспетчер.

Во всей этой красоте разочаровывали два факта. Первый – Шотландия вообще не оказала сопротивления. Подопечные Стива Кларка за весь матч нанесли всего один удар, а Рафаэль Ван дер Ваарт на нидерландском телевидении был шокирован отсутствием персональной игры против Крооса.

Именно поэтому оценивать успех Германии в первом матче не следует переоценивать. Команда Юлиана Нагельсманна поиздевалась над зомби, имея в руках грандиозное вооружение с безлимитными боеприпасами (то есть пасами Крооса). Не факт, что против Венгрии или Швейцарии картина игры будет лучше.

Кроме того, до перерыва не хватало моментов, однако Германия компенсировала этот факт большим количеством голов. Еще в первом тайме коллектив добился разгрома, да еще и оставил "тартановую армию" в меньшинстве.

Как громили Шотландию

Первый гол прилетел уже на 10-й минуте в результате прострела Киммиха с правого фланга. Вирц, приняв передачу на линию полукруга, зарядил в левый нижний – Ганн достал мяч, однако остановить его полет в стике не смог. 1:0!

Еще через девять минут Бундестим удвоила свое преимущество. Гюндоган открылся между линиями и выдал разрезной пас на Хаверца. Кай влетел на левый край штрафной, стянул на себя внимание защитников и сбросил под удар Мусиала. 2:0!

После этого Кай организовал еще один гол, удачно сбросив мяч, однако его отменили из-за игры рукой. Не беда! На 45-й минуте Кроос запустил блестящий навес на Гюндогана, тот спокойно замкнул, а Ганн парировал перед собой. При добивании Гюндоган наткнулся на зверский подкат от Портеуса.

Арбитр дал красную карточку, а Хаверц реализовал пенальти. 3:0!

Во втором же тайме свежий Фюллькруг шикарным лонгшотом вколотил четвертый гол, а на последних секундах отличился свежий Джан. Шотландия же смогла огрызнуться только моментом с автоголом Рюдигера. В итоге, матч завершился победой Бундестим с рахункмо 5:1.