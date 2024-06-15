Евро-2024 продолжается матчем Венгрия – Швейцария. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Венгрия – Швейцария стартует в 16:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямом эфире можно на платформе MEGOGO. Эту игру также покажут на местных телеканалах "Суспільного" (например, "Суспільне Львів", "Суспільне Черкаси", "Суспільне Чернівці" и др.) Футбол 24 привычно проведет текстовую онлайн-трансляцию, где можно следить за главными событиями матча.

Венгрия – Швейцария: анонс матча Евро-2024

Напомним, вчера Евро-2024 открыли Германия и Шотландия. Хозяева разбили соперника со счетом 5:1. Венгрия и Швейцария – их соперники по группе А.

Стартовый состав Венгрии:

Швейцарии: