– Для многих болельщиков Артем Довбик сейчас – главная надежда на Евро. Это дополнительное давление для тебя или наоборот – мотивация?

– Конечно, это такой себе квест. Проявить себя за сборную – я думаю, это мотивация любого игрока.

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У нас сейчас очень хорошая сборная – молодая, перспективная, на каждой позиции играет, можно сказать, очень талантливый топ-игрок. Поэтому хочется только реализовать этот потенциал на Евро.

– Молодость – это наше преимущество?

– Думаю, это как преимущество, так и минус. Потому что, конечно, баланс есть баланс. Опыт и молодость – нужно, чтобы был какой-то такой сплав. Но эта сборная может как наделать шума, так может где-то и перегореть. Мы понимаем, что от нас сейчас очень многие ждут сразу результата, но нужно спокойно к этому подходить. Украина – сборная-сюрприз, – сказал Довбик в комментарии Sportarena.

Напомним, в борьбе за выход из группы сборная Украины будет бороться с Румынией, Словакией и Бельгией.

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