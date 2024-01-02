Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп чуть не попал в беду, уронив кольцо.

В 20 туре мерсисайдцы одержали важную победу над Ньюкаслом (4:2). После игры Юрген Клопп пошел к трибунам, чтобы вместе с ними отпраздновать триумф.

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Немец аплодировал публике и заметил, что на его руке не хватает обручального кольца. Клопп в панике начал искать кольцо на поле Энфилда. Через небольшой промежуток времени наставник мерсисайдцев нашел ценную вещь и демонстративно поцеловал кольцо на камеру, а только потом надел на палец.

Напомним, что Ливерпуль сейчас лидирует в турнирной таблице АПЛ с 45 баллами. Астон Вилла находится на втором месте с 42 очками.

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