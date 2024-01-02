Дубль Мохамеда Салаха в этой встрече позволил ему достичь отметки в 150 голов за Ливерпуль в АПЛ. Тем самым он стал лишь пятым игроком, который достиг подобного рубежа в составе одной команды в чемпионате Англии после Харри Кейна (Тоттенхэм), Серхио Агуэро (Манчестер Сити), Уэйна Руни (Манчестер Юнайтед) и Тьерри Анри (Арсенал).

Ливерпуль победил Ньюкасл в матче с незабитым пенальти Салаха – мерсисайдцы захватили единоличное лидерство в АПЛ

А ведь матч с Ньюкаслом начался для египтянина не лучшим образом – он не сумел реализовать пенальти при счёте 0:0 на 22-й минуте. Этот незабитый пенальти стал для Салаха шестым в матчах АПЛ в составе "красных" – остальные 26 "точек" он реализовал. Но Мо не стоит расстраиваться – Стивен Джеррард и Майкл Оуэн не смогли реализовать ещё больше 11-метровых – 9 и 7 соответственно.

На гол Салаха на старте второго тайма результативно ответил Исак, но Джонс и Гакпо оформили комфортное преимущество. Ботман отквитал один мяч под конец игры, но Салах поставил точку на 86 минуте.