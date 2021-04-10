"В социальных сетях есть общая проблема – люди могут спрятаться за любым аккаунтом и говорить то, что хочется. Нужно устранить такую возможность.

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Меня часто критиковали в жизни, и не только в последнее время. Я бы посоветовал вам не слушать людей, которых вы не знаете, людей, которые действительно не интересуются вами, людей, которые своей критикой не хотят помогать вам. Таким вредителям нужна платформа. Им нужны люди, которые прочитают это и серьезно отнесутся к подобным вещам. Вот как работает запугивание, вот как работают обвинения. Если отрезать им такие возможности – это уже полезно для вас", – цитирует Клоппа Daily Mail.

Напомним, ряд игроков АПЛ пожаловались на расистские унижения в соцсетях.

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