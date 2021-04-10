"У соціальних мережах є загальна проблема – люди можуть сховатися за будь-яким обліковим записом і говорити те, що заманеться. Потрібно усунути таку можливість.

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Мене часто критикували в житті, і не тільки останнім часом. Я б порадив вам не слухати людей, яких ви не знаєте, людей, які насправді не цікавляться вами, людей, які своєю критикою не хочуть допомагати вам. Таким шкідникам потрібна платформа. Їм потрібні люди, які прочитають це і серйозно поставляться до подібних речей. Ось як працює залякування, ось як працює звинувачення. Якщо відрізати їм такі можливості – це вже корисно для вас", – цитує Клоппа Daily Mail.

Нагадаємо, низка гравців АПЛ поскаржились на расистські приниження у соцмережах.

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