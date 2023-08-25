"Трудно обсуждать слухи в прессе. Не о чем говорить. У Ливерпуля нет предложения по Салаху. А если бы и было, то наш ответ четкий – нет.

Он был, есть и будет сверхважным игроком для команды. Я на 100% уверен, что Мохамед отдан Ливерпулю", – цитирует Юргена Клоппа Sky Sports.

Салах планирует побег из Ливерпуля – клуб Бензема сделал соблазнительное предложение египтянину

Аль-Иттихад пытается заманить Салаха в Саудовскую Аравию, предложив большую компенсацию Ливерпулю и высокую зарплату самому египтянину.

Салах год назад продлил свое соглашение с Ливерпулем. Его контракт действует до 2025 года. За мерсисайдцев 31-летний вингер сыграл в 307 матчах, в которых забил 187 голов и отдал 80 ассистов. Вместе с Ливерпулем Салах завоевал титул чемпиона Англии и выигрывал Лигу чемпионов.