Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп не готовий навіть говорити про трансфер лідера команди.

"Важко обговорювати чутки в пресі. Нема про що говорити. У Ліверпуля немає пропозиції щодо Салаха. А якби й була, то наша відповідь чітка – ні.

Він був, є і буде надважливим гравцем для команди. Я на 100% впевнений, що Мохамед відданий Ліверпулю", – цитує Юргена Клоппа Sky Sports.

Салах планує втечу з Ліверпуля – клуб Бензема зробив спокусливу пропозицію єгиптянину

Аль-Іттіхад намагається заманити Салаха в Саудівську Аравію, запропонувавши велику компенсацію Ліверпулю та високу зарплату самому єгиптянину.

Салах рік тому продовжив свою угоду з Ліверпулем. Його контракт діє до 2025 року. За мерсисайдців 31-річний вінгер зіграв у 307 матчах, в яких забив 187 голів та віддав 80 асистів. Разом з Ліверпулем Салах здобував титул чемпіона Англії та вигравав Лігу чемпіонів.