Саудовская Аравия ищет подход к мерсисайдцам, чтобы уговорить их отпустить своего лидера. Аль-Иттихад сделал новый шаг к подписанию нападающего Ливерпуля Мохамеда Салаха.

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Как сообщает Relevo, "тигры" предложили египтянину контракт на три года с зарплатой в 240 миллионов долларов. Салах дал согласие на переход, впрочем, не будет форсировать свой уход из Ливерпуля. Кроме огромной зарплаты, важным фактором в принятии решения являются религиозные убеждения Мохаммеда. В Саудовской Аравии расположена самая главная святыня для мусульман - Мекка.

Салах год назад продлил свое соглашение с Ливерпулем. Его действующий контракт действует до 2025 года. За мерсисайдцев 31-летний вингер сыграл в 307 матчах, в которых забил 187 голов и отдал 80 ассистов. Вместе с Ливерпулем Салах завоевывал титул чемпиона Англии и выигрывал Лигу чемпионов.

Напомним, что к Аль-Иттихаду этим летом присоединились Карим Бензема, Н'голо Канте, Фабинью и Жота.

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