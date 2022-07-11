"Беллингема нет на рынке, и это единственная проблема с этим футболистом. В конце концов, не думаю, что что-нибудь случится в полузащите, но никогда не знаешь наверняка. Если кто-то подходит к вам и говорит: "Я хочу пойти"... Пока ко мне еще никто не приходил, но если это произойдет, нам придется обсудить варианты.

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Если ситуация останется такой, как есть, скажите мне, почему Ливерпуль должен подписать полузащитника. Я не понимаю. Не понимаю... Люди говорят, но последнее, что пришло бы мне в голову, это то, что мы должны это сделать. С чего бы начать? Итак, Фабиньо, Хендерсон, Тьяго, Милнер, Кейта, Кертис Джонс, Харви Эллиотт, Фабио Карвальо, Окслейд-Чемберлен... Теперь скажите мне, какого игрока нам не хватает?" – цитирует Клоппа Goal.

Напомним, этим летом Ливерпуль уже подписал трех новичков – защитника Келвина Рэмзи, нападающего Дарвина Нуньеса и полузащитника Фабио Карвальо.

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