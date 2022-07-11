"Беллінгема немає на ринку, і це єдина проблема з цим футболістом. Зрештою, не думаю, що щось трапиться в півзахисті, але ніколи не знаєш напевно. Якщо хтось підходить до вас і каже: "Я хочу піти"... Поки до мене ще ніхто не приходив, але якщо це станеться, нам доведеться обговорити варіанти.

Ліверпуль презентував першого літнього новачка

Якщо ситуація залишиться такою, як є, тоді скажіть мені, чому Ліверпуль має підписати півзахисника. Я не розумію. Не розумію... Люди говорять, але останнє, що спало б мені на думку, це те, що ми повинні це зробити. З чого б розпочати? Отже, Фабінью, Хендерсон, Тьяго, Мілнер, Кейта, Кертіс Джонс, Харві Елліотт, Фабіо Карвалью, Окслейд-Чемберлен... Тепер скажіть мені, якого гравця нам не вистачає?" – цитує Клоппа Goal.

Нагадаємо, цього літа Ліверпуль вже підписав трьох новачків – захисника Келвіна Ремзі, нападника Дарвіна Нуньєса та півзахисника Фабіо Карвалью.

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