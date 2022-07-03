Мерсисайдцы оформили переход игрока еще в мае (он стал первым летним новичком Ливерпуля), но только сегодня, 3 июля, уже бывший хавбек Фулхэма прибыл в расположение своего нового клуба. В Ливерпуле Карвалью будет играть под 28-м номером, сообщает официальный сайт клуба.

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Игрок молодежной сборной Португалии является воспитанником Фулхэма. В сезоне 2021/22 Карвалью помог лондонской команде выйти в АПЛ – в активе 19-летнего хавбека 38 матчей, 11 голов и 8 ассистов.

Напомним, в текущее межсезонье Ливерпуль подписал трех новичков – Фабио Карвалью, шотландца Келвина Рэмзи из Абердина и нападающего Дарвина Нуньеса из Бенфики. Сообщалось, что на этом перечень приобретений "красных" завершен.

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