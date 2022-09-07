ЛЧ: Барселона уничтожила Викторию с хет-триком Левандовски, Наполи унизил Ливерпуль, чудо-триумф Атлетико на 90+11
В среду, 7 сентября, завершился 1 тур ЛЧ 2022/23. Отчет о матчах в группах A, B, C и D читайте на "Футбол 24".
Лига чемпионов 2022/23, 1 тур
Группа A
Наполи – Ливерпуль – 4:1
Голы: Зелиньски, 5 (пен), 47, Замбо-Ангисса, 31, Симеоне, 44 – Диас, 49
Нереализованный пенальти: Осимхен, 18
Группа B
Атлетико – Порту – 2:1
Голы: Эрмосо, 90+2, Гризманн, 90+11 – Урибе, 90+5 (пен)
Удаление: Тареми, 82
Группа C
Барселона – Виктория Пльзень – 5:1
Голы: Кессье, 13, Левандовски, 34, 45+3, 67, Ферран Торрес, 71 – Сикора, 44
Группа D
Тоттенхэм – Марсель – 2:0
Голы: Ришарлисон, 76, 81
Удаление: Мбемба, 48
Наполи дома еще никогда не проигрывал Ливерпулю, а с учетом проблем в команде Юргена Клоппа именно "партенопейцев" можно было считать фаворитом поединка группы А. Так и случилось – еще до перерыва Алиссон трижды вынимал мяч из сетки собственных ворот. Зелиньски реализовал пенальти за игру рукой Милнера, а позже классно ассистировал Замбо-Ангисса. Перед перерывом Джованни Симеоне довел счет до разгромного. Гол сделал Кварацхелия, который оставил соперников в дураках и ассистировал на пустые ворота. Наполи еще и пенальти не реализовал – Алиссон парировал удар Осимхена.
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На старте второго тайма Зелиньски оформил дубль, добив мяч в сетку после своего же удара и сейва Алиссона. Подопечные Клоппа тут же ответили голом Луиса Диаса, который из-за пределов штрафной пробил в дальний угол. Это был последний гол в матче. 4:1 – Наполи снова бьет дома Ливерпуль.
Весело было и на Камп Ноу, где Барселона принимала Викторию – андердога квартета C. Барса вышла вперед на 13-й минуте. Франк Кессье забил свой первый гол за каталонцев, замкнув скидку Кунде после розыгрыша углового. "Сине-гранатовые" могли получить право на пенальти – арбитр уже держал в руках красную для Кристенсена, завалившего соперника. VAR разобрался – фолил игрок Виктории, который первым ударил датчанина в лицо.
Роберт Левандовски на 34-й минуте укрепил преимущество Барселоны. Поляк забивает уже в 4-х матчах подряд. Форвард с линии штрафной положил мяч в угол ворот. Мог быть и очень красивый третий гол, который едва не организовали Педри с Левандовски. Чехи выбили мяч с линии.
Ян Сикора перед перерывом сократил отставание Виктории. Удар головой с линии штрафной стал результативным. Однако Барса успела забить в ответ. Этот гол сделал Дембеле, отобравший мяч в подкате у чужой штрафной и навесивший на Левандовски. Роберт оформил дубль.
А во втором тайме – и хет-трик. Первый в составе Барсы. Ферран сбросил на Роберта, а тот из-за пределов штрафной поразил дальний угол. Тут же забил и сам Ферран, ударом с лета замкнувший подачу Дембеле. Второй ассист француза. На этом все – 5:1.
В матче группы D Тоттенхэм принимал Марсель. Первый тайм завершился нулями, а на старте второго французы остались вдесятером. Численным преимуществом подопечные Конте воспользовались на 76-й минуте. Ришарлисон ударом головой замкнул навес Перишича. Он же удвоил преимущество "шпор". 2:0 – победный старт Тоттенхэма.
В матче группы B Атлетико – Порту все самое интересное произошло в конце игры. Сначала Тареми получил вторую желтую, оставив "драконов" в меньшинстве. Атлетико уже в компенсированное время вышел вперед – Эрмосо забил, казалось, победный гол. Но именно он и привез гол в свои ворота, сфолив в своей штрафной. Облак был близок, чтобы отразить пенальти, но нет. Драматичные 1:1? Нет! Гризманн на 90+11-й минуте принес Атлетико фантастическую победу.
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