В среду, 7 сентября, завершился 1 тур ЛЧ 2022/23. Отчет о матчах в группах A, B, C и D читайте на "Футбол 24".

Лига чемпионов 2022/23, 1 тур

Группа A

Наполи – Ливерпуль – 4:1

Голы: Зелиньски, 5 (пен), 47, Замбо-Ангисса, 31, Симеоне, 44 – Диас, 49

Нереализованный пенальти: Осимхен, 18

Группа B

Атлетико – Порту – 2:1

Голы: Эрмосо, 90+2, Гризманн, 90+11 – Урибе, 90+5 (пен)

Удаление: Тареми, 82

Группа C

Барселона – Виктория Пльзень – 5:1

Голы: Кессье, 13, Левандовски, 34, 45+3, 67, Ферран Торрес, 71 – Сикора, 44

Группа D

Тоттенхэм – Марсель – 2:0

Голы: Ришарлисон, 76, 81

Удаление: Мбемба, 48

Наполи дома еще никогда не проигрывал Ливерпулю, а с учетом проблем в команде Юргена Клоппа именно "партенопейцев" можно было считать фаворитом поединка группы А. Так и случилось – еще до перерыва Алиссон трижды вынимал мяч из сетки собственных ворот. Зелиньски реализовал пенальти за игру рукой Милнера, а позже классно ассистировал Замбо-Ангисса. Перед перерывом Джованни Симеоне довел счет до разгромного. Гол сделал Кварацхелия, который оставил соперников в дураках и ассистировал на пустые ворота. Наполи еще и пенальти не реализовал – Алиссон парировал удар Осимхена.

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На старте второго тайма Зелиньски оформил дубль, добив мяч в сетку после своего же удара и сейва Алиссона. Подопечные Клоппа тут же ответили голом Луиса Диаса, который из-за пределов штрафной пробил в дальний угол. Это был последний гол в матче. 4:1 – Наполи снова бьет дома Ливерпуль.

Весело было и на Камп Ноу, где Барселона принимала Викторию – андердога квартета C. Барса вышла вперед на 13-й минуте. Франк Кессье забил свой первый гол за каталонцев, замкнув скидку Кунде после розыгрыша углового. "Сине-гранатовые" могли получить право на пенальти – арбитр уже держал в руках красную для Кристенсена, завалившего соперника. VAR разобрался – фолил игрок Виктории, который первым ударил датчанина в лицо.

Роберт Левандовски на 34-й минуте укрепил преимущество Барселоны. Поляк забивает уже в 4-х матчах подряд. Форвард с линии штрафной положил мяч в угол ворот. Мог быть и очень красивый третий гол, который едва не организовали Педри с Левандовски. Чехи выбили мяч с линии.

Ян Сикора перед перерывом сократил отставание Виктории. Удар головой с линии штрафной стал результативным. Однако Барса успела забить в ответ. Этот гол сделал Дембеле, отобравший мяч в подкате у чужой штрафной и навесивший на Левандовски. Роберт оформил дубль.

А во втором тайме – и хет-трик. Первый в составе Барсы. Ферран сбросил на Роберта, а тот из-за пределов штрафной поразил дальний угол. Тут же забил и сам Ферран, ударом с лета замкнувший подачу Дембеле. Второй ассист француза. На этом все – 5:1.

В матче группы D Тоттенхэм принимал Марсель. Первый тайм завершился нулями, а на старте второго французы остались вдесятером. Численным преимуществом подопечные Конте воспользовались на 76-й минуте. Ришарлисон ударом головой замкнул навес Перишича. Он же удвоил преимущество "шпор". 2:0 – победный старт Тоттенхэма.

В матче группы B Атлетико – Порту все самое интересное произошло в конце игры. Сначала Тареми получил вторую желтую, оставив "драконов" в меньшинстве. Атлетико уже в компенсированное время вышел вперед – Эрмосо забил, казалось, победный гол. Но именно он и привез гол в свои ворота, сфолив в своей штрафной. Облак был близок, чтобы отразить пенальти, но нет. Драматичные 1:1? Нет! Гризманн на 90+11-й минуте принес Атлетико фантастическую победу.

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